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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر تعلن الإنتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الأسبوع المقبل. وبعد ذلك، ستبدأ أعمال الرصد والمراجعة للدرجات، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج في نهاية الأسبوع المقبل من قبل محافظ البحر الأحمر.

 

وأكد منير على ضرورة مراعاة الدقة والشفافية أثناء عمليات التصحيح والرصد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية. سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة.

 

وقد أصدر منير توجيهات بضرورة الالتزام بالدقة والقواعد والمعايير اللازمة للشفافية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات. كما تم توفير التسهيلات اللازمة لعمل اللجان وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة القائمين على العملية والمشاركين فيها. وأكد على ضرورة عدم إحضار الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتنفيذ تعليمات الأمن.

 

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عملية التصحيح العادلة والشفافة والموثوقة، وتعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التعليمية.

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