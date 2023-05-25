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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة المرج .. اِعرف عقوبة المتورطين فى جريمة الزنا بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات جريمة الزنا بعد قيام جهات التحقيق في القاهرة، بمباشرة التحقيقات في اتهام زوجة بالجمع بين زوجين في منطقة المرج، بعدما حرر زوجها محضرا باختفائها.

وفي الآونة الأخيرة إنتشرت جرائم الزنا والجمع بين زوجين والذي يعد سلوكا شاذا مرفوض بكل المقاييس، كما يعد من الظواهر الدخيلة علي المجتمع المصري، ولهذا حرص قانون العقوبات علي مواجهة هذا النوع من الجرائم من خلال عقوبات صارمة تستهدف سير العلاقات الأسرية وفقا للإطار الديني والأخلاقي والقانوني السليم .

 

شروط محاكمة الزانية 

ووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.

ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

أما بالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

أيضا كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

تفاصيل جمع زوجة بين زوجين في القاهرة

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة بإخلاء سبيل ربة المنزل، المتهمة بالجمع بين زوجين وذلك بعد تنازل الزوج أمام جهات التحقيق وعدم تحريكه دعوى الزنا ضد زوجته المتهمة بالجمع بين زوجين.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، تضمن ورود بلاغ من زوج أفاد بتغيب زوجته عن المنزل وخروجها للذهاب إلى مكتب الصحة في المرج وعدم عودتها مرة أخرى إلى المنزل، وفشله في التواصل معها هاتفيا.

 

الجمع بين زوجين التحقيقات العلاقات الأسرية المجتمع المصري جهات التحقيق جرائم الزنا

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