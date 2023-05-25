الحوار الوطني.. حزب الوفد يقدم روشتة لمواجهة الزيادة السكانية

قال محمد الفقى عضو الهيئة العليا الحزب الوفد، أن القضية السكانية تعد من القضايا الهامة بالحوار الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمناقشة قضية الحالة السكانية في مصر، ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المنعقدة الآن.

وأضاف الفقي أن خطط وبرامج تنظيم الاسرة خلال الفتره الماضيه بالذات لم تحرز أي من الأهداف التي وضعت من أجلها رغم التحذيريات التي انطلقت من مختلف الجهات سواء حكومية أو شعبيه ، مما يهدد خطط التنميه الاقتصادية والمجتمعيه وتمثل عائقا أمام القياده السياسية وما تبذله الدوله لتحقيق حياه أفضل للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم في ظل الاتجاه نحو الجمهورية الجديده ، وهذا أمر بالغ الخطوره مما يستلزم إعادة النظر في الحالة السكانية في مصر ككل لايجاد الحلول العمليه المناسبه له.

وتابع: حزب الوفد اختار محاور هامه عن الحالة السكانيه في مصر من حيث التحديات والحلول؛

المحور الأول : وهو الأهم والأخطر وهو (( النمو السكاني الغير منضبط والذي يحدث بطريقة عشوائيه.

والذي يمثل ضغط على موارد الدوله وميزانيتها العامة وجهود الدولة المصرية في تحسين حال المواطنين الى الافضل ويعد ملف النمو السكاني من أهم الملفات والذى يمكن وصفه بأنه ملف امن قومی للبلاد لارتباطه بعادات اجتماعيه وقیم دینیه موروثه راسخة في عقول المصريين والذي يؤدى الى تهديد الاستقرار الاجتماعى ويهدد مستقبل الاجيال القادمة.

ومن هنا يرى حزب الوفد أن المحور التشريعي هام جدا وضروري وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لضبط نمو السكان والذي يعد المحور الاهم والاخطر في الحالة السكانيه في مصر، وأيضا يري حزب الوفد أن تحقيق العدالة الاجتماعيه ، والسلام الاجتماعي وربط خريطة التنميه بخريطه الفقر قد تكون عنصرا هاما في الحل.

المحور الثاني : الزواج المبكر حيث يعد أحد أهم اسباب الزيادة السكانية حيث يرتفع متوسط عدد الاطفال للمرأ المصريه قبل سن 18 سنة ويحدث الزواج المبكر نتيجه للعادات والتقاليد الموروثه ، وأيضا سوء المستوي التعليمي وسوء الجانب الاقتصادي والمعيشى وعدم التمكين والذي ينتج عنه إنعكاسات اجتماعية ومشكلات صحية ونفسية وجسدية.

ومن هنا نرى أنه لابد ان نري ضرورة استحداث قوانين اكثر فاعليه تمنع زواج القاصرات، وتطبيق برامج التوعيه والتمكين وتعليم الفتيات القاصرات، و تأمين المتطلبات المعيشية والحياة الكريمة

المحور الثالث؛ هو محور هام وهو الاهمال وعدم استخدام وسائل تنظيم الاسره وانتشار ثقافة الانجاب وعدم الاكتفاء بطفلين تلك الثقافه التي تكونت عبر ازمنه طويله في المجتمع المصري.

ونرى أنه يجب الربط بين كافه مؤسسات الدولة الحكومية وخاصه الصحه والاعلام وذلك من خلال رسم سياسه الاعلام السكانى وان تلتزم المؤسسات الاعلاميه الحكويه والغير حكوميه بذلك مع تفعيل اعم وأشمل لوزاه الصحه فى القيام بدورها المنوط والهام فيما يخص تنظيم الاسره حيث ان الربط بين مؤسسات الدوله وايضا حملات التوعيه وخاصه توعيه الشباب المقبل على الزواج هام جدا ، إن هذا الربط بين المؤسسات ؤدي الى وضع الحالة السكانية في بؤرة الاهتمام والوصول إلى حلول عملية وسريعة.