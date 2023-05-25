مدرب الوداد : شيء واحد يشغلني قبل مواجهة الأهلي

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن حظوظه متساوية مع الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات أبرزها موقع “لو 360 سبورت” المغربي:" ما يشغل بالي قبل لقاء الأهلي هو مباراة الإثنين المقبل ضد المغرب التطواني في ظل المنافسة على لقب الدوري المغربي".

وأضاف:" المنافسة في الدوري المصري تشبه نظيرتها في الدوري المغربي، وهو ما يؤكد تقارب المستوى بين الأهلي والوداد وتساوي فرص الفوز باللقب".

وأشار:" الأهلي يمتلك عناصر مميزة، وهو الأمر الذي يجعل منه خصما قويا".

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.