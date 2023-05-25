اللي يتقدم لبناتنا بنرفضه| أستاذ أصول تربية: التعليم الفني بمصر سيئ السمعة

عبرت نادية جمال الدين أستاذ أصول تربيهة، عن استيائها الشديد بسبب سمعة التعليم الفني في مصر والتي وصفتها بالسيئة ، معقبة:" لو حد تعليم فني اتقدم لبناتنا لن نقبل به".

واستطردت جمال الدين خلال كلمتها بلجنة التعليم بالحوار الوطني، أن سمعة التعليم الفني في مصر مهما كانت عوائدها المادية ليست الافضل لذلك هذا الأمر يحتاج إلى تغيير كلي.

واكملت:" نحن في زمان رقمي يتطلب تغيير جذري ، وبالتالي يجب أن نواكب التغيير لذلك نحن نحن في حاجه الى تعليم انساني يعظم انتماء ابنائنا الوطن .

وعبرت أستاذ اصول التربية عن حزنها لهجرة الكثير من الشباب للخارج لعدم احتضانهم في بلادهم برغم تقدير الخارح لهم بشكل كبير.

واستنكرت نادية جمال الدين أسف البعض على ذهاب الطلاب للدروس الخصوصية وعدم الأسف تجاه ذهاب الآخرين للجامعات الأجنبية.