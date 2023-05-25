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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. عضو مبادرة ابدأ الرئاسية: تشريعات تعرقل جهود تطوير التعليم الفني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت نهال الأشقر عضو المبادرة الرئاسية "ابدأ"، إن محور "التدريب والبحث والتطوير"، والتى تتبناه المبادرة الرئاسية "ابدأ" يهدف لتوفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية.

وأضافت الأشقر، خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، " تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية لتلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل بقطاعات الصناعة المختلفة، خاصة وأن المبادرة الوطنية تسعى لتطوير الصناعة المصرية والتى أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

واشارت عضو المبادرة الرئاسية إبدأ، إلى ضرورة تغيير ثقافة الشارع حيال التعليم الفنى، وأنه ليس دون المستوى كما يزعم البعض، وأن هناك تشريعات تعرقل جهود تطوير التعليم الفنى، إضافة للدور الذى يقوم به الإعلام والتى قد تكون سلبية في بعض الأوقات، ومن ثم يجب أن يكون هناك توافر للجهود للنهوض بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل بشكل حقيقى بعد دراسة احتياجات سزق العمل الفعلية، لسد الفجوة بين سوق العمل والأيدى العاملة، إضافة لتغيير البعد الاجتماعى والإعلامى حيال التعليم الفنى  خريج التعليم الفنى، على أن يتم إلقاء الضوء على نماذج مؤثرة فى المجتمع".

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