معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز على مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما اقترب فخر الدين بن يوسف من الرحيل عن بيراميدز في الموسم المقبل في ظل بحث إدارة ناديه عن لاعبين أجانب جدد في الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مهاجم بيراميدز معروض على الأبيض لضمه بداية من الموسم المقبل حال رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري.

واستقر مسئولو الزمالك على فسخ التعاقد مع سامسون بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم تقديمه أي بصمة مع الفريق.