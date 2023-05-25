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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استقبال ما يزيد عن 35 أوتوبيسا بموقف كركر الدولي من السودان.. تفاصيل

كريم رجب مراسل قناة
كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز

‏قال كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز من محافظة أسوان، إن الدعم المصري للوافدين من السودان لم يتوقف حتى هذه اللحظة، خصوصا أن مدينة أسوان تستقبل ساعة بعد أخرى أعدادا من الأسر السودانية.

 

وتابع كريم رجب خلال لقائه في "فضائية اكسترا نيوز"، أن خلال الـ 12 ساعة الأخيرة هناك استقبال لما يزيد عن 35 أوتوبيسا وصلوا إلى موقف كركر الدولي الذي يبعد عن مدينة أسوان حوالي 35 كيلو متر وهذه الأسر تلقى كافة الخدمات المختلفة سواء كانت خدمات صحية أو دعم نفسي وكذلك تقديم الوجبات الساخنة لهم.

 

 

 إشادة من منظمات للمجتمع الدولي

 

وأضاف أن هذه الخدمات كانت محل إشادة من المنظمات التابعة للمجتمع الدولي وهناك إشهادة كبيرة من المجتمع الدولي بعد استقبال مصر عددا كبيرا من النازحين من الأراضي السودانية وهذا كان محل إشادة كبيرة ومصر قادرة على تقديم المساعدات للأهالي في السودان، وأيضا مصر نجحت في إجلاء رعايا ما يزيد عن 50 دولة من الأراضي السودانية.

السودان مدينة أسوان الأسر السودانية منظمات للمجتمع الدولي مصر

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