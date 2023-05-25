وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يكشف تفاصيل لقائه بـ سامح شكري

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤن الإنسانية، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، عن لقائه وزير الخارجية، سامح شكري، مشيرا إلي أنه تم التركيز على إيجاد حلول للأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وكتب جريفيث، في تغريدة علي “تويتر”: “من دواعي سروري لقاء ومناقشة مع وزير خارجية مصر، سامح شكري”.

وأضاف: “ركزنا خلال مناقشاتنا على إيجاد حلول للأوضاع الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك أزمة السودان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، أن سامح شكري ألتقي بـ مارتن جريفيث وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جنيف.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بالدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية OCHA لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مناطق الأزمات.

كما أكد استمرار مصر في دعمها لجهود المكتب، خاصة مع ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات دولياً وإقليمياً، وهو ما كان محل تقدير من جانب وكيل السكرتير العام والذي شدد على ما تمثله القاهرة من مركز هام لدعم الجهود الإنسانية الأممية في العديد من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أكد الجانبان خلال اللقاء على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي لتسريع عملية إتاحة الاحتياجات الإنسانية ونفاذها إلى مناطق الأزمات بالمنطقة.