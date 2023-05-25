الطيور كانت بتاكله.. التموين: الصوامع حافظت على القمح.. ونسبة الهدر زيرو

قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن سعر توريد محصول القمح هذا العام يتميز عن العام الماضي بعد ارتفاع سعر التوريد الإردب 600 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه بالإضافة إلى 10 كيلو ردة للإردب الواحد بسعر مدعم لتغذية الماشية.

وأضاف رمضان الشحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم استصلاح 250 ألف فدان لزراعة محصول القمح العام الماضي بالإضافة إلى 750 ألف فدان العام الحالي ، ليصل الإجمالي إلى مليون فدان تم دخولهم الخدمة لزراعة محصول القمح.

تابع مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة لزيادة محصول مصر من القمح، وهناك توجه بالتوسع في استصلاح الأراضي لزراعة القمح وتعظيم الإنتاج.



استطرد، نستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن للمحافظة على الأقماح، لافتا إلى أن الهادر من الأقماح زيرو "بعد ما كانت بتاكله العصافير".

