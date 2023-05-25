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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تنشر صورا من كواليس أغنيتها الجديدة سيبك أنت

صدى البلد

نشرت الفنانة أنغام صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام.

 

وظهرت أنغام في الصورة من كواليس أغنيها سيبك انت وعلقت علي الصور قائلا: "إحساس الوحدة الإجباري بقي هو الايد اللي تطبطب بقي ونسي وصاحبي وهو الحاجه الباقية".


تصدرت النجمة أنغام مواقع التواصل الاجتماعى  بعد شائعة زواجها من خليجى ونفى مصدر مقرب من الفنانة أنغام ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها أو زواجها.

وأكد المصدر أن قربه من أنغام يجعله على يقين بأنها لا تتطلع الى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعلة لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا أوجدتها ظروف ما فى الدخول بخصومة مع أى شخص.

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