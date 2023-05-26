إصابة نجم شهير بالشلل.. معلومات صادمة عن المرض

أصيب الفنان أحمد ابراهيم بشلل نصفي وقد يعرف الشلل بفقدان وظيفة العضلات في الجسم.

اعتمادًا على السبب ، يمكن أن يؤثر الشلل على جزء أو أكثر من أجزاء الجسم ويكون مؤقتًا أو دائمًا. تستعرض هذه المقالة أنواع الشلل وأسبابه وأعراضه وعلاجه.

أنواع الشلل

يمكن أن تختلف شدة الشلل اعتمادًا على عدد أجزاء الجسم المصابة. الأنواع الرئيسية للشلل التام هي: 2

الشلل الرباعي : شلل الذراعين والساقين

الشلل النصفي : شلل في كلا الساقين

شلل نصفي : شلل في جانب واحد من الجسم

شلل جزئي: شلل جزئي يسبب ضعف شديد في العضلات.

يتمثل العرض الرئيسي للشلل في عدم القدرة على تحريك أجزاء من الجسم. اعتمادًا على الجزء المصاب من جسمك ، قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل: 4

عدم القدرة على المشي

فقدان التوازن الدائم

صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة

عدم الاستقلالية مع مهام الرعاية الذاتية وأنشطة الحياة اليومية (ADLs)

نغمة العضلات المتغيرة

ردود فعل مبالغ فيها

خدر

حساسية للضغط أو درجة الحرارة

فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة

صعوبة في البلع

صعوبة في التنفس

تدلى الوجه أو سيلان اللعاب أو جفاف العين