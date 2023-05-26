إيلون ماسك يكشف عن خطط إدارة تسلا رغم انشغاله بأعماله الأخرى

كان هناك الكثير من الحديث خلال العام الماضي عما إذا كان ايلون ماسك يخصص وقتًا كافيًا لـ تسلا وهو يرأس العديد من الشركات ، بما في ذلك SpaceX و The Boring Company و Neuralink وعملاق الوسائط الاجتماعية تويتر ، الذي حصل عليه العام الماضي.

ايلون ماسك يكشف عن خطط إدارة تسلا رغم انشغاله بأعماله الآخرى

طمأن ماسك مستثمري تسلا مرارًا وتكرارًا أنه لائق لإدارة صانع السيارات الكهربائية، وحقيقة أنه عين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا على تويتر في وقت سابق من هذا الشهر ستزيل بعض الضغط بالتأكيد.

ثم كانت هناك شائعات بشأن خطط ماسك في تسلا، مع بعض التكهنات التي تزعم أن أيامه كرئيس تنفيذي للشركة أصبحت معدودة، وضع ماسك حداً للشائعات في حدث المساهمين السنوي لشركة تسلا خلال وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك ، فإن بعض المساهمين والمحللين في تسلا يتساءلون أيضًا عما سيحدث للشركة إذا كان هناك شيء ما يعيق ايلون ماسك بطريقة ما، واتضح أن لديه خطة تعاقب قائمة وأن مجلس الإدارة على دراية بتوصياته لتولي المنصب الأعلى.

في مقابلة مع Wall Street Journal في 23 مايو، تحدث ماسك عن خطة الخلافة الخاصة به وما سيفعله صانع السيارات في غيابه ، خاصة إذا كان شيئًا غير متوقع.

"هناك أفراد معينون أخبرتهم مجلس الإدارة ،" انظر ، إذا حدث لي شيء بشكل غير متوقع ، فهذه توصيتي لتولي المسؤولية"، وقال ماسك إن مجلس الإدارة على علم توصيتي الأمر متروك لهم بالطبع. قد يختارون السير في اتجاه مختلف، لكن في أسوأ الحالات ، هذا هو من يجب أن يدير الشركة ".

في حين أنه لم يذكر أسماء ، يتبادر إلى الذهن العديد من المرشحين ، بما في ذلك نائب الرئيس الأول للسيارات توم تشو، الذي تولى المنصب في أبريل بعد شائعات بأنه سيحل محل إيلون ماسك كرئيس تنفيذي للشركة.

يعرف تشو كل شيء عن أعمال تسلا ومن المحتمل أن يكون المرشح المثالي لتولي المسؤولية إذا حدث شيء غير متوقع لإيلون ماسك.

حتى تواجه تسلا مثل هذا السيناريو ، يجب أن يشعر المستثمرون بالارتياح لمعرفة أن اسمًا واضحًا مدرج في القائمة التي يجب على مجلس الإدارة مراعاتها في حال لم يعد الرئيس التنفيذي الحالي قادرًا على رئاسة شركة صناعة السيارات لسبب ما.

في نفس المقابلة ، قدم ماسك أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية قدرته على إدارة العديد من الشركات في وقت واحد، كما اتضح، إنه ليس خارق للبشر ، إنه يحاول فقط إدارة وقته بأكبر قدر ممكن من الكفاءة البشرية.

قال ماسك إنه يفصل بين احتياجات كل شركة ليوم واحد من الأسبوع، على سبيل المثال ، في يوم الإثنين ، قد يدير شركة تسلا، بينما قد يتم تخصيص يوم الثلاثاء للتشغيل اليومي لموقع تويتر.

ومع ذلك ، يجب التعامل مع القضايا الملحة على الفور ، لذلك اعترف ماسك بأنه ربما كان يتلاعب بشركتين أو أكثر من هذه الشركات في نفس اليوم، يوم الثلاثاء ، على سبيل المثال ، كان يومًا تسلا ، لكن ماسك قال إنه سيكرس أيضًا بعض وقته لتويتر في المساء، وقال "هذه الأشياء متشابكة إلى حد ما، إدارة الوقت صعبة للغاية".