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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو حسن: الحوار الوطني فرصة لحل كل مشكلات مصر مثل الزيادة السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور عمرو حسن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني فرصة تاريخية لحل كل مشكلات مصر مثل الزيادة السكانية، وبخاصة أننا على أعتاب الجمهورية الجديدة، موضحًا: «عاوز تحل مشكلات مصر؟ ابدأ بهذه المشكلة».

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وأضاف «حسن»، حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني «الحوار الوطني يناقش أسباب مشكلة الزيادة السكانية ويحاول التوصل إلى آليات للحل حتى ندخل الجمهورية الجديدة بلغة واحدة واتفاق واحد ونحدد المشكلة ونعرف الحلول». 


وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصية مصر لخّص حل مشكلات مصر في عبارة واحدة، وقال فتش عن السكان، فقد كان يرى ان المشكلة السكانية هي المشكلة الأم، فهي المشكلة التي ولدت كل المشكلات الأخرى في مصر مثل ظهور العشوائيات التي نتجت عن الزيادة السكانية غير المنضبطة حيث كانت تفوق قدرة الدولة على البناء والتخطيط، كما أن الزيادة السكانية غير المنضبطة أنتجت مشكلات متعلقة بالتعليم بعدما فاقت قدرة الدولة على بناء فصول ومدارس وتوفير مدرسين». 
 

الاحزاب الحوار الوطني الزيادة السكانية عمرو حسن تنسيقية شباب الاحزاب الجمهورية الجديدة

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