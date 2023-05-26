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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: طرح مشروع قانون لإنشاء مجلس للتعليم والتدريب خلال مناقشات الحوار الوطني

صدى البلد

قالت رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ رؤية مصر 2030 طموحة ومميزة للغاية وجرى وضعها من قبل الخبراء، وكان ذلك في عام 2016 وتم تحديثها في عام 2018، لكنها مهمشة ولا يتم العمل بها كمرجعية. 

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وأضافت «كُليب»، خلال حوارها على القناة الأولى: «هناك عدد من الفاعلين في المنظومة التعليمية مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية مهنية للمعلمين والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وللأسف، كل يعمل على حدة».


وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «من هنا، جاء توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب، وبالأمس، جرى طرح مشروع القانون على مجلس لجنة التعليم في الحوار الوطني، ولم يتم مناقشته حتى الآن».


وأوضحت أنه سيتم عمل جلسات منفردة لمناقشته، وهناك رؤية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن هناك اتفاق تام مع فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، على أن يكون مستقلا من اجل تطوير التعليم، وسيستهدف وضع استراتيجية ورسم السياسة التعليمية في مصر وتوفير الموارد ومراقبة الإنفاق ومراجعة جودة التعليم». 
 

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب رؤية مصر 2030 التعليم التعليم الفني

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