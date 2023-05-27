عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

نشرت البلوجر سارة محمد ، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام من حفل خطوبتها على اولشخص تقدم لها منذ زمن.

شاهد الفيديو:



ونشرت سارة محمد صورة من قراءة فتحتها، وعلقت عليها قائلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم ليفي حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي خلاص قرينا الفاتحة.

واشتهرت البلوجر سارة محمد بعد حادث فقدان بصرها وتخلي خطيبها الاول عنها .

أثارت البلوجر سارة محمد حزن الجمهور المصري والعربي خلال الأشهر الماضية حيث تعرضت للإصابة بطلق ناري فى الرأس تسبب فقدانها للنظر وهى لا تزال فى سن الشباب.