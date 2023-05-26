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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة: رغم كل اللي مريت بيه في حياتي مازلت احتفظ بابتسامتي

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت حلا شيحة علي الصورة، كاتبة: “سعيدة اني رغم كل اللي مريت بيه في حياتي اني مازلت احتفظ بابتسامتي.. وبهدي لحلولة وردة”.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني إضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 

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