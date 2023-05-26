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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يسعد بصلاتك وسلامك عليه.. وزير الأوقاف يكشف عن فضائل الصلاة على النبي

مسجد الحسين
مسجد الحسين

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة تحت عنوان :"فضائل الصلاة على النبي" من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي اللّه عنه، حيث أشار إلى عظم أجر من يصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

فضائل الصلاة على النبي

وقال وزير الأوقاف: إن الله عظم لنا الأجر والثواب في الصلاة على النبي، حيث يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:" من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات".

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة اليوم الجمعة: هل تعلم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم يسعد بصلاتك يقول أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: «أصبَحَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومًا طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرى في وَجْهِهِ البِشرُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، أصبَحتَ اليَومَ طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرى في وَجْهِكَ البِشرُ. قال: أجَلْ، أتاني آتٍ مِن رَبِّي عزَّ وجلَّ، فقال: مَن صَلَّى عليكَ مِن أُمَّتِكَ صَلاةً؛ كتَبَ اللهُ له بها عَشْرَ حَسَناتٍ، ومحا عنه عَشْرَ سَيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ دَرَجاتٍ، ورَدَّ عليه مِثلَها»، مشددا: هل تعلم حين تصلي على النبي فإن لله ملائكة يبلغونه صلاتك وسلامك. 

وأكد وزير الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب مع رسوله فهو سيدنا وسيد آبائنا وأبنائنا وأجدادنا وسيد الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، مختتما بالقول:"إكراماً لسيدنا وبيانا لفضله سنطلق يوم الأحد القادم حملة بكل لغات العالم للتعريف بالنبي تحت عنوان:" اعرف قدر نبيك".


وأصدرت وزارة الأوقاف، أمس بيانا بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة، مؤكدة أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة له أكثر من وجه ، منها : حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له ، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها ، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم).

وتابع: من أهمها  وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد : فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم ، وبيان مدى رحابته وسماحته ، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم) .


وتابعت: لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه ، و إلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن ؟!، فمن أحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأحب الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) جلس طائعًا مختارًا محبًا للمشاركة في الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) وهو ما سنحرص على فعله.

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الصلاة على النبي فضائل الصلاة على النبي مسجد الإمام الحسين الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة الجمعة الأولى من ذي القعدة

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