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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس جريئة.. ميس حمدان تستعد لطرح شيك ومهندم

ميس حمدان
ميس حمدان

تستعد الفنانة ميس حمدان، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “شيك ومهندم”، حيث روجت للاغنية من خلال نشرها البرومو الخاص بها من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهرت ميس حمدان، بملابس جريئة، من خلال البرومو، وعلقت قائلة :"أغنية الصيف اللي هترقصوا كلكو عليها يوم الثلاث الجاي على قناتي على اليوتيوب #شيك ومهندم".

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

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يذكر أن الفنانة  ميس حمدان  حكت عن موقف تعرضت له من المخرج خالد يوسف ، قائلة إنه طلبها في دور الفنانة دوللي شاهين في فيلم " ويجا " ولكنها رفضت الدور بسبب المشاهد الجريئة .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " قعد فترة طويلة يقنعني بالدور ويقولي أنتي كدة مش فنانة وبطلوا كدة وأنتم الل بوظتوا الفن بطريقة تفكريكم دي وزمان الفنانات مكنوش بيعملوا كدة " .

وأردفت " حمدان " ، أن خالد يوسف هزقها بسبب رفضها للمشاهد الساخنة وطلبت منه أعرف رأي ماما .

كشفت الفنانة  ميس حمدان  عن تعرضها للتحرش وهي طفلة حيث قالت: "مكانتش مرة كانت مرات كتير بس اللي هون عليا أن مش أنا لوحدي ده طلع بنات كتير" .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " التحرش ده مصيبة سودة ده طلع مفيش بنت متعرضتش للتحرش و 90 % من الفتيات تعرضن للتحرش.

وتابعت: لو مكنش تحرش جسدي كان لفظى واللي بستغربه جدا وبكلم بحرقة عشان كنا بنخاف نقول وبعلم ده لبنت أختي لأنه موقف دمه تقيل جدا، المهم أن يكون هناك ارشاد للأطفال لكفاية التعامل في مثل هذه المواقف .

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان الفنانة ميس حمدان شيك ومهندم الإنستجرام الصيف

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