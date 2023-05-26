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رئيس مياه البحيرة يستعرض مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة باجتماع بعثة البنك الدولي

صدى البلد

استعرض المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة مؤشرات الأداء الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة للمناطق الريفية غير المخدومة والممول من البنك الدولي وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه للمشروع وذلك لمراجعة موقف تحقيق المستهدف لمؤشرات تحسين الأداء.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بعثة البنك الدولي بحضور مسئولي وحدة المشروعات pmu بوزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجموعة التنسيقية بالشركة لمناقشة تطور الأعمال الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.


وقدم نشأت عرضا تفصيليا عن النجاح الذى تم تحقيقه في هذا البرنامج والخبرات التي تم اكتسابها علي مستوى جميع العاملين بالشركة والذى فاق كل التوقعات  موضحا ان البرنامج تميز بوجود التمويل الضخم والمتوفر قبل بدء الأعمال، والذى يناظره كم كبير من المشروعات التى تم تنفيذها وكذلك وجود الكثير من المؤشرات والالتزامات التي تم تحقيقها من أجل الحصول علي هذه الاستثمارات كما وضع البرنامج القواعد المرجعية والإرشادية التى يتحتم الالتزام بها من أجل تحقيق النتائج المرجوة وفي أوقاتها المحددة.

 

وأكد أن البرنامج مهد الطريق للشركات المالكة في الحصول علي المقومات التى تساعدها نحو تحمل مسئوليتها تماشيا مع سياسة الدولة نحو اللا مركزية.


كما استعرض الأعمال التى تمت في مجالات المشاركة المجتمعية من خلال قنوات التواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى ومتابعة حلها ورفع كفاءة وتحسين أداء الشركة والعاملين بها و تطوير أداء خدمات الصرف الصحي وكذلك جهود الشركة في زيادة إيراداتها وتوفير نفقاتها ورفع الكفاءة الفنية للعاملين والفنيين وزيادة أداء خدمة العملاء.

 

أشار "نشأت "خلال الاجتماع  إلى أن مشرع "الميجا" يخدم قرى البريجات وتوابعها، تجمع الجزيرة، وشمال المقابر، وقري دمشلي وعلقام، وأبو الخاوي، كما تخدم مركز بدر، وقرية أم صابر، وقرية صلاح الدين، وقرية عمر شاهين، وقرية عبد المجيد مرسي، وعزبة مبارك، وقرية الشهيد قنديل القبلية بمركزى كوم حماده وبدر.

 

مؤكدا على ما حققته الشركة من أهداف المشروع وتنفيذ جميع المؤشرات المستهدفة للبرنامج، وتنفيذ المشروعات حسب المخطط الزمنى الموضوع مسبقاً  والحفاظ علي هذه الانجازات وحسن إدارتها.

 

و أشاد رئيس وحدة إدارة المشروع  بوزارة الإسكان ورئيس  لجنة متابعة المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجهود شركة مياه البحيرة والمشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة، بإجمالي إستثمارات مليار و200 مليون جنيه والتى تبلغ  ١٦ مشروع ، تشمل عدد  ٢ محطة معالجه و ١٤ رافع صرف.

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