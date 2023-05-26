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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الشرب بالجيزة: أنشطة توعوية وقوافل مائية بقرى حياة كريمة

صدى البلد

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تأثير أنشطة التوعية المائية، والتي يتم تنفيذها بالقرى التي تشهد مبادرة "حياة كريمة" من الضروري أن يكون إيجابياً بما ينعكس على تعديل بعض الممارسات الخاطئة تجاه المياه.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بمناطق:" مدينة الصف، الصف البلد، عزبة عبد السلام، عزبة حسين عوض، الساحة الشعبية، الأقواز" حيث شملت إستطلاعات رأي للمواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، وتجنب السلوكيات الخاطئة تجاه المياه.

وشهدت قرية نزلة عليان، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها رفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

يُذكر، أن فريق التوعية بالشركة نظم قافلة مائية بقرية البرمبل بمركز أطفيح، في إطار المبادرة الرئاسية "حياةكريمة".

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