رأيته مبتسما.. تعليق مفاجئ من يورجن كلوب على تغريدة محمد صلاح الغاضبة

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على رسالة النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق ، عقب فشل الريدز في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا،الموسم القادم.



وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم الجمعة:" رد محمد صلاح كان طبيعيا، لأنه جاء فور تأكد عدم مشاركتنا في مسابقة دوري أبطال أوروبا".



وأضاف:" رأيت محمد صلاح مبتسما قبل تدريبات اليوم، فهو ليس في حالة مزاجية سيئة".



وكان محمد صلاح كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية:" أنا محطم تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى".



واختتم:"أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".