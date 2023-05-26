نقابات عمال مصر: نشكر الرئيس على الحوار الوطني ومطالبنا كثيرة

وجه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لانعقاد الحوار الوطني.

وأضاف «جبران» خلال حوارها مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «أنا مُحمّل من قبل عمال مصر كلهم برسالة لاتحاد الصناعات للحديث عن وجهة نظر العمال، لهم مطالب كثيرة جدا، ولكن لابد من وجود توافق بينهم وأصحاب الأعمال في كل الرؤى مثل قانون العمل».

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ العامل المصري يريد أن يحصل على الأمان الوظيفي مثل التأمين الطبي الشامل والمرتب العادل بحيث يتناسب مؤهله مع دخله وطبيعة العمل، مشيرًا إلى أنّ من عوامل الأمن الوظيفي هو التأمين الاجتماعي.

وأكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «يجب أن يستمر العامل في عمله حرصا على الخبرات، فهناك هجرة غير عادية لدول الخليج خلال الفترة الماضية».