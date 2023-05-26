عضو بـ حماة الوطن : حان الوقت للاستفادة من ثروات مصر المعدنية

أكد المهندس أحمد عبد المعبود، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، أن مصانع "الكوارتز" التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أمس، تعتبر الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مثمنا اتجاه الدولة الي الاستفادة من ثرواتها التي أهملت على مدار عقود طويلة.

وأضاف عبد المعبود فى بيان له اليوم، أن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، مما يسهم فى الاستفادة من حجم احتياطي مصر من خام الكوارتز، الذي يعتبر عمودا فقريا للعديد من الصناعات المهمة حول العالم.



ودعا الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، للاستثمار فى الثروة المعدنية، خاصة بعد المزايا التي منحتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار للمستثمرين.



وأشاد عبد المعبود بحديث ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي المطمئنة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بطرح المشروعات فى البورصة لمنح فرصة للمواطنين للاستثمار فى مجالات أخرى وبعوائد مضمونة .