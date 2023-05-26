مهاجم الكاميرون ردا على العنصرية ضد فينيسيوس: تجاهل أصوات القرود

رد الكاميروني فينسينت أبوبكر، مهاجم فريق بشكتاش التركي، على مسألة العنصرية، خاصة في واقعة البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد مع جماهير فالنسيا في الدوري الإسباني.



وكان فينيسيوس قد تعرض لهتافات عنصرية من جانب جماهير فالنسيا، في المباراة التي جمعت ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.



رد غريب من مهاجم الكاميرون على العنصرية ضد "فينيسيوس"



وقال أبوبكر في تصريحات عبر قناة '+Canal' الفرنسية: "نحن السُّود (أصحاب البشرة السوداء)، علينا أن نقلل من شأن قضية العنصرية حتى لا نبالغ فيها، علينا أن نتجاوز ذلك".



وأضاف: "إذا ردَّد أشخاص أصوات القرود عندما يرونك، فما الذي يسلبونه منك؟ يمكنك تجاهلهم، لأنك إذا ركزت على الأمر، فإنك تبين لهم أن ذلك يؤثر عليك، وبالتالي سيستخدمونه كسلاح ضدك".