عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقل من 5 آلاف جنيه.. لينوفو تطلق تابلت جديدا للطبقة المتوسطة

Lenovo Tab M9
Lenovo Tab M9

أعلنت شركة "لينوفو" Lenovo أواخر العام الماضي عن جهازها اللوحي طراز Tab M9 ، وهو أحدث تابلت اقتصادي يوفر في الميزانية. الآن تطرح العلامة التجارية جهازها ذو الشاشة الكبيرة في السوق الهندي معلنة عن تاريخ الإطلاق الرسمي.

سيتم طرح تابلت  Lenovo Tab M9 للبيع في أسواق الهند في 1 يونيو المقبل، في السطور التالية نرصد تفاصيل الجهاز، وفقا لتقرير موقع gizmochina المتخصص.

Lenovo Tab M9

مواصفات Lenovo Tab M9

بالنظر إلى الشكل ولغة التصميم، نجد أنه يتميز بألوان ثنائية أنيقة في اللوحة الخلفية مع علامة Lenovo التجارية على الجانب الأيمن وكاميرا واحدة في الزاوية اليسرى العليا. يبلغ سمك الجهاز 7.99 مم فقط مع وزن إجمالي يصل إلى 344 جرامًا.

نجد أن اللوحة الخلفية للتابلت مصنوعة من المعدن ، مما يضيف إحساسًا رائعًا لجهاز Tab M9. بينما الواجهة الأمامية مزودة بشاشة عرض نوعها IPS LCD طويلة مقاس 9 بوصات بدقة وضوح تبلغ 1،340 × 800 بيكسل.

توفر هذه شاشة التابلت الجديد من "لينوفو" ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع ، مع حواف سميكة إلى حد ما في الجهات الأربعة من الجهاز، تحت الغطاء ، تم تجهيز Lenovo Tab M9 بمعالج ميدياتك مجموعة شرائح Helio G80 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت رام  و 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

في اللوحة الخلفية من جهاز “لينوفو” كاميرا 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 2 ميجابكسل. يحتوي الجهاز على وحدة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 10 وات فقط.

لينوفو تكسب رهانها على موتورولا وتتفوق على سامسونج في أوروبا

أقوى عرض.. خصم 39% على أفضل لابتوب من لينوفو

تشمل الميزات البارزة الأخرى فتحة microSD لإضافة المزيد من مساحة التخزين و دعم اتصال بلوتوث Bluetooth 5.1 وفتح قفل الوجه ومنفذ لسماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

 من المقرر أن تطلق الشركة Tab M9 للبيع في الهند في 1 يونيو بسعر يبدأ من 12999 روبية هندية أي حوالي 4864.25 جنيه مصري، سيصل مع إصدار واحد فقط وهو تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3GB + 32GB بالإضافة إلى تقنية LTE ومتغير داعم لـ واي فاي  WiFi فقط مع تكوينين من سعة التخزين، وسيكون الجهاز متاحًا باللون الأزرق.

لينوفو Lenovo Tab M9 Lenovo Tab M9 الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

موضوعات متعلقة

خصم 40% على جوال OPPO RENO 6 PRO في السعودية

خصم 21% على جوال OPPO A17K في السعودية

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

هذه الهواتف ستكون بأقوى معالج جديد من كوالكوم

شحن بقوة 120 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد

جوجل تلغي هذه الميزة من منصة YouTube الشهر المقبل

نيابة عنك.. جوجل تطرح ميزة "الكتابة السحرية" مع تطبيق Messages

معالج كوالكوم من الجيل الثالث.. OnePlus تطرح هاتفًا رائدًا قريبا

ترشيحاتنا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير أمام طلائع الجيش في الدوري

أول تعليق من كولر على فوز الأهلي على طلائع الجيش

تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا

أقل من 5 آلاف جنيه.. لينوفو تطلق تابلت جديدا للطبقة المتوسطة

سعر خرافي.. أحمد مجدي يثير الجدل بـ قميص شفاف

وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. تناول المخلل بهذه الطريقة يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

صور جديدة من حفل زفاف ابن ماجد الكدوانى تشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ