أقل من 5 آلاف جنيه.. لينوفو تطلق تابلت جديدا للطبقة المتوسطة

أعلنت شركة "لينوفو" Lenovo أواخر العام الماضي عن جهازها اللوحي طراز Tab M9 ، وهو أحدث تابلت اقتصادي يوفر في الميزانية. الآن تطرح العلامة التجارية جهازها ذو الشاشة الكبيرة في السوق الهندي معلنة عن تاريخ الإطلاق الرسمي.

سيتم طرح تابلت Lenovo Tab M9 للبيع في أسواق الهند في 1 يونيو المقبل، في السطور التالية نرصد تفاصيل الجهاز، وفقا لتقرير موقع gizmochina المتخصص.

Lenovo Tab M9

مواصفات Lenovo Tab M9

بالنظر إلى الشكل ولغة التصميم، نجد أنه يتميز بألوان ثنائية أنيقة في اللوحة الخلفية مع علامة Lenovo التجارية على الجانب الأيمن وكاميرا واحدة في الزاوية اليسرى العليا. يبلغ سمك الجهاز 7.99 مم فقط مع وزن إجمالي يصل إلى 344 جرامًا.

نجد أن اللوحة الخلفية للتابلت مصنوعة من المعدن ، مما يضيف إحساسًا رائعًا لجهاز Tab M9. بينما الواجهة الأمامية مزودة بشاشة عرض نوعها IPS LCD طويلة مقاس 9 بوصات بدقة وضوح تبلغ 1،340 × 800 بيكسل.

توفر هذه شاشة التابلت الجديد من "لينوفو" ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع ، مع حواف سميكة إلى حد ما في الجهات الأربعة من الجهاز، تحت الغطاء ، تم تجهيز Lenovo Tab M9 بمعالج ميدياتك مجموعة شرائح Helio G80 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

في اللوحة الخلفية من جهاز “لينوفو” كاميرا 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 2 ميجابكسل. يحتوي الجهاز على وحدة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 10 وات فقط.

تشمل الميزات البارزة الأخرى فتحة microSD لإضافة المزيد من مساحة التخزين و دعم اتصال بلوتوث Bluetooth 5.1 وفتح قفل الوجه ومنفذ لسماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

من المقرر أن تطلق الشركة Tab M9 للبيع في الهند في 1 يونيو بسعر يبدأ من 12999 روبية هندية أي حوالي 4864.25 جنيه مصري، سيصل مع إصدار واحد فقط وهو تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3GB + 32GB بالإضافة إلى تقنية LTE ومتغير داعم لـ واي فاي WiFi فقط مع تكوينين من سعة التخزين، وسيكون الجهاز متاحًا باللون الأزرق.