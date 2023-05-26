محور الفريق كمال عامر.. معجزة قهرت المستحيل| فيديو

‏قال المهندس أنس الصغير رئيس قطاع الكباري وعضو المجلس التنفيذي في المقاولون العربإأن محور الفريق كمال عامر بالجيزة يربط بين دائري المنيب ودائري الوراق، موضحا أنه واجهتهم مشاكل وصعوبات تنفيذ المحور كانت في وجود كمية مرافق حيوية كثيرة متداخلة ومتعارضة في تنفيذ المحور.

وتابع أنس الصغير خلال لقائه في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم استطاعوا التغلب على كل هذه المشاكل وقت التنفيذ وأبرزهم هي محطة مترو جامعة القاهرة ومحطة مترو فيصل وكوبري فيصل وكوبري صفط كل هذه مرافق أساسية كانت موجودة وقت تنفيذ المحور وبالتنسيق مع الجهات المعنية استطعنا تنفيذ المحور بالكامل بدون توقف أو تعارض مع أي مرفق من هذه المرافق وبأعلى درجات السلامة.

منطقة سكنية ضخمة

وأضاف أنه أيضا من الصعوبات أن المحور كان يمر في منطقة سكنية ضخمة جدا منطقة فيصل وأيضا خطوط الغاز الطبيعي وخطوط الكهرباء كل هذه المرافق كانت تعيقنا ولكن وقت التنفيذ استطعنا الحفاظ على كل هذه المرافق بدون أي مشكلة وبدون وقوع أي ضرر على السكان.