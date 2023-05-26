عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محور الفريق كمال عامر.. معجزة قهرت المستحيل| فيديو

المهندس أنس الصغير
المهندس أنس الصغير عضو المجلس التنفيذي في المقاولون العرب

‏قال المهندس أنس الصغير رئيس قطاع الكباري وعضو المجلس التنفيذي في المقاولون العربإأن محور الفريق كمال عامر بالجيزة يربط بين دائري المنيب ودائري الوراق، موضحا أنه واجهتهم مشاكل وصعوبات تنفيذ المحور كانت في وجود كمية مرافق حيوية كثيرة متداخلة ومتعارضة في تنفيذ المحور.

 

وتابع أنس الصغير خلال لقائه في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم استطاعوا التغلب على كل هذه المشاكل وقت التنفيذ وأبرزهم هي محطة مترو جامعة القاهرة ومحطة مترو فيصل وكوبري فيصل وكوبري صفط كل هذه مرافق أساسية كانت موجودة وقت تنفيذ المحور وبالتنسيق مع الجهات المعنية استطعنا تنفيذ المحور بالكامل بدون توقف أو تعارض مع أي مرفق من هذه المرافق وبأعلى درجات السلامة.

 

منطقة سكنية ضخمة

 

وأضاف أنه أيضا من الصعوبات أن المحور كان يمر في منطقة سكنية ضخمة جدا منطقة فيصل وأيضا خطوط الغاز الطبيعي وخطوط الكهرباء كل هذه المرافق كانت تعيقنا ولكن وقت التنفيذ استطعنا الحفاظ على كل هذه المرافق بدون أي مشكلة وبدون وقوع أي ضرر على السكان.

محور الفريق كمال عامر أنس الصغير المقاولون العرب منطقة فيصل جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

نجم الأهلي يلمح لقرب رحيله عن الفريق وانضمامه للزمالك

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

ترشيحاتنا

الأهلي معروف بالسحر.. تعليق صادم من نجم الوداد السابق قبل نهائي أفريقيا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

بالقنابل السامة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين

أمين القومي للأمومة : جلسات للمدرسين وأولياء الأمور بمبادرة تمكين الطفل المصري بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ