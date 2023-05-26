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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي في أول ربع ساعة.. طلائع الجيش يضغط والأهلي دون أنياب

مباراة الأهلي وطلائع
مباراة الأهلي وطلائع الجيش

سيطر التعادل السلبي فى لقاء الأهلي وطلائع الجيش، بعد مرور ربع ساعة، في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، المؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء ضغط من فريق طلائع الجيش، وسدد أحد لاعبيه قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي.

وقاد الثنائي إسلام محارب وأحمد أيمن منصور الجبهة اليمني لنادي طلائع الجيش، وأهدر زولا فرصة حقيقية لتهديد مرمي الأهلي بعد سقوط الكرة من يد مصطفى شوبير وسدد الكرة فى الشباك من الخارج في الدقيقة الثالثة.

وفشل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، في الدقيقة السابعة، في السيطرة على الكرة لتخرج إلى رمية تماس لصالح طلائع الجيش .

وتوغل عمرو السولية نجم الأهلي من الناحية اليسرى، ومرر كرة داخل منطقة الجزاء، أبعدها كماتشو مدافع طلائع الجيش إلى ضربة ركنية في الدقيقة 11.

 وأنقذ فى الدقيقة 12 إليو ديانج لاعب الأهلي فريقه من فرصة خطيرة، وأبعد الكرة إلى خارج منطقة الجزاء من أمام أحد لاعبي طلائع الجيش.  

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ودفع السويسري مارسيل كولر بتشكيل النادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش الذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف. 

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، قندوسي.

الهجوم: أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.

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