الزمالك اليوم|صفقة سوبر تقترب ومفاوضات لضم ثنائي فاركو.. والجبلاية تدعم الأبيض عربيا

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس، داخل النادي.

صفقة سوبر فى الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك عاد مجددًا للاهتمام بالتعاقد مع جون إيبوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك عاد للتفكير بقوة في خدمات إيبوكا لتدعيم خط هجومه، بعد فشل ضمه في الوقت الماضي".

وأضاف أمير هشام: "رغبة الزمالك بالتعاقد مع اللاعب، تأتي بعد الاستقرار على رحيل البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق، بالموسم الجديد".

الزمالك يفاوض ثنائي فاركو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطور موقف الصفقات التي يخطط لها نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "هناك مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك، مع عبد الله بكري ومحمود حمادة، ثنائي فريق فاركو".

وأضاف: "محمود حمادة يؤدي بشكل مميز مع فاركو ويشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر في الوقت الحالي".

وتابع: "عبد الله بكري يؤدي بشكل رائع مع فريق فاركو في الفترة الماضية، ويعتبر ضمن حسابات نادي الزمالك".

واختتم صريحاته قائلا: "بشكل عام نادي الزمالك يميل إلى خطوة الاعتماد على الصفقات التبادلية من أجل حسم صفقاته الصيفية خلال الفترة القادمة، وهناك بعض العناصر من الصفقات التي ضمها الزمالك في الفترة الماضية سوف تدخل في هذه الصفقات".

تحرك اتحاد الكرة لدعم الزمالك عربيا



فجر اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، مفاجأة بشأن قيد لاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال اللواء ثروت سويلم، عبر تصريحات إذاعية: “هناك تحركات من أجل إيجاد حلول لمشكلة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية”.

وأضاف: “هناك تنسيق بين الجميع، خاصة مع قوة البطولة والتأكيد على وجوب دعم فريق الزمالك، ولا يجب اعتبار ذلك مجاملة للفارس الأبيض”.

ويواجه نادي الزمالك أزمة قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية، وذلك بعد إعلان المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فتح باب القيد خلال شهر أغسطس المقبل، ما يعني عدم قدرة الفارس الأبيض على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وخوض البطولة بنفس الاسكواد.