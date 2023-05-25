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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. إجهاد كهربا.. وورطة حراس المرمى.. وقرار صارم لمدرب الوداد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس، داخل النادي.

الغرامة والاستبعاد.. قرار صارم لمدرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

صدمة فى الأهلي بسبب كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، من المشاركة ضد الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كهربا يعاني من إجهاد ولم يشارك في المران الأخير، وستضح الأمور أكثر في الفترة المقبلة".

وأضاف:" إن شاء الله يشارك كهربا في مران اليوم، ويكون بحالة جيدة، ونتمنى التوفيق للجميع".

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

قرار صارم من مدرب الوداد قبل نهائي الأهلي 

اتخذ ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي قرارا صارما قبل مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة يوم 4 يونيو القادم.

وقرر ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام خاصة المصرية.

وجاء قرار ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام خوفا من تشتيت التركيز لدي عناصر وداد الأمة قبل ذهب نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

وهدد مدرب الوداد المغربي لاعبيه بفرض غرامة مالية والاستبعاد من تشكيلة مباراة الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا حيال المخالفين لقرار المنع منع الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

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أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

الأهلي في ورطة قبل مواجهة الوداد المغربي 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة تواجه فريق الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" محمد الشناوي عنده شد “رخم” في عضلة السمانة، لكنه بيموت نفسه من أجل اللحاق بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأخبر الجهاز الفني أنه يريد المشاركة بأي طريقة".

وأضاف: "الجهاز الفني والطبي بالطبع يرغبان في مشاركة محمد الشناوي، لكن نسب مشاركة الشناوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 50 - 50".

وتابع: "علي لطفي (الحارس الثاني)، يعاني من شد في الخلفية، ويحتاج من أسبوع لـ 10 أيام راحة، لو هيغيب أسبوع فقط قد يلحق بمواجهة الذهاب".

ولفت: "الحارس الرابع حمزة علاء شعر بغرابة شديدة بألم في الركبة، وتم تشخيص إصابته بقطع في الغضروف، خاصة وأنا حمزة لديه بطولة إفريقيا مع المنتخب الأولمبي، لذلك هو في موقف حرج جدا".

وأشار: "يتبقى فقط على المستوى الإفريقي مصطفى شوبير، لكن أنا في الحقيقة أشفق عليه جدا، سيلعب مباراتين في مسابقة الدوري ضد طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وهو الآن قد يكون المرشح الأوفر حظا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل:" ما أطلبه الآن هو مساندة مصطفى شوبير، مصطفى حارس جيد وموهوب لكنه يحتاج الدعم".
 

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