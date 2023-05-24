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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

 

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لعنة الإصابات تضرب حراسة مرمى الأهلي 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن إصابة حارس مرمى الفريق وهو حمزه علاء الحارس الرابع.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن علي لطفي، حارس الأهلي، غادر المباراة أمس، الثلاثاء، إثر إصابته بشد في العضلة الخلفية، بالإضافة لإصابة محمد الشناوي، حارس الفريق الأول، بشد في السمانة.

وقال شوبير إن غرفة علاج الأهلي أصبحت مكتظة بحراس الأهلي، وهم الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

وأضاف أن فرص لحاق الشناوي بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي باتت صعبة في ظل إصابته.

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خماسي الأهلي يقتربون من الرحيل 

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الجاري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستغناء قائمة من اللاعبين شملت خمسة نجوم.

وجاءت قائمة خماسي نجوم الأهلي المقرر الاستغناء عنهم نهاية الموسم الجاري على النحو التالي: البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد أشرف ورأفت خليل.

واقترب البرازيلي برونو سافيو، المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، من العودة إلى نادي بوليفار البوليفي بنهاية الموسم بعد تجميده بقرار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

فيما زادت أسهم عودة شادي حسين، مهاجم النادي الأهلي، لنادي سيراميكا كليوباترا بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

بينما طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عرض أيمن أشرف للبيع فى قادم الأيام.

في السياق نفسه، تم الاستقرار من جانب إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، على إعارة الثنائي رأفت خليل ومحمد أشرف إلى أحد فرق الدوري من أجل الاستفادة من إشراكهم ثم العودة مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء.

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مهاجم أفريقي على أعتاب الأهلي 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي من مفاوضاتهم من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: “عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، التعاقد مع الكونغولي فيستون كالالا مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وتابع: “كالالا صفقة الأهلي المحتملة يعد هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن برصيد 7 أهداف على الرغم من انتقال فريقه للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية ومواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة”.
 

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