كاتب صحفي : مرتب المهاجر في بريطانيا قرابة مليون جنيه مصري سنويًا

أكد الكاتب الصحفي هشام بدوي، مقيم في لندن، أن بريطانيا وجدت نفسها أمام هجرة صافية، حيث إن بريطانيا واجهت في العام الماضي 600 ألف مهاجر، واستقبلت من أوكرانيا 114 ألف مهاجر.

وأوضح "بدوي"، خلال حواره عبر زووم، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من أهم الملفات التي تعاملت معها وزارة بريطانيا هي منع الهجرة، مشيرًا إلى أن قضية الهجرة أصبحت معضلة حقيقة، والمهاجرين أغلبهم عمال ويخفض أسعار العمالة.

الهجرة لبريطانيا

وأشار إلى أن خط الهجرة لبريطانيا يبدأ باليونان مرورًا بإيطاليا وتخطي أوروبا وحدود فرنسا وعبور المانش بطرق غير شرعية، مشددًا على أن بريطانيا تعاني من نقص العمالة في كافة القطاعات الحيوية.

وأضاف ان هناك بعض التفكير في زيادة الراتب السنوي للشخص المهاجر لبريطانيا من 27 لـ 33 ألف جنيه إسترليني مما يقلل تأشيرات الهجرة لن يتسبب في أزمات اقتصادية للشركات، مؤكدا أن مرتب المهاجر في بريطانيا يقارب مليون جنيه سنويًا.

