سفير بغداد السابق في القاهرة: أمريكا أصرت على غزو العراق بدعم بريطانيا

قال نبيل نجم، المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، إن الجهود التي بذلت لمنع الهجوم على العراق وحمايتها من الاحتلال الأمريكي جميعها باءت بالفشل، وكان هناك إصرار أمريكي بريطاني لغزو العراق، موضحًا أنه كان وكيل وزارة الخارجية العراقية وقبيل الحرب مباشرة انتقل إلى مستشار في رئاسة الجمهورية العراقية.

وأضاف «نجم»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال ضرب كل مراكز الحياة في العراق، موضحًا أنه تصور وجود رأي عام لوقف العدوان على العراق، لكن بلا جدوى، وتم دحض أكذوبة أسلحة الدمار الشامل من قبل كثير من لجان التفتيش، والكل اعترف بأنها كانت لعبة.

وأوضح المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، «أعتقد أن الرسائل المتبادلة بين بلير وبوش الابن التي نشرت في صحف كثيرة قالت إنه كان هناك تنسيق بينها لصياغة تلك الأكاذيب ضد العراق، مثل أسلحة الدمار الشامل وأن صدام يهدد العالم».