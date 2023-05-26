سفير بغداد السابق يكشف أسبابًا خفيّة عن غزو أمريكا للعراق .. فيديو

قال نبيل نجم، المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، إن هناك أسباب خفية من أجل اجتياح الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، منها الحفاظ على أمن إسرائيل و موقف العراق المناهض لاحتلال فلسطين، والحفاظ على سيولة إمداد البترول للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «نجم»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السبب الوهمي هو وجود أسلحة للدمار الشامل كما ادّعت القوى الغربية في مبررها لاجتياح العراق، موضحًا أن عددًا من الدول العربية نبهت واشنطن إلى المخاطر التي ستشهدها المنطقة في حالة سقوط صدام حسين.

وأوضح المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، أنه طالب القانونيين العراقيين بتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال والتوجه بها إلى الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن كل الدمار الذي شهده العراق، والفظائع التي تم ارتكابها في سجن أبوغريب، وأيضا حوادث الاغتصاب لفتيات قاصرات وسرقة كل آثار العراق وثرواته.