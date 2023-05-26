اعتقال لص المليار دينار في العراق.. ما القصة؟

أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يوم الجمعة، اعتقال أحد لصوص سرقة المليار دينار في محافظة المثنى.

وبحسب وسائل إعلام عراقية قال رسول في بيان، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة عناصر الجريمة المنظمة، وبمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبمتابعة مستمرة من قبل الجهاز من محافظة المثنى الى مطار بغداد الدولي وبالتعاون مع قيادة شرطة المثنى تم القاء القبض على احد المتهمين بسرقة مبلغ مليار دينار عراقي تعود لاحد المواطنين في محافظة المثنى، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكان مصدر أمني، قد أعلن مساء الخميس، إن "قوة أمنية قامت بإعتقال أحد المتهمين بسرقة المليار دينار في محافظة المثنى, وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة بعد محاولة المتهم الهروب خارج العراق عبر مطار بغداد الدولي".

وتعرض منزل مواطن إلى سطو مسلح بمدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، حيث قام اللصوص بسرقة مليار دينار عراقي كان وضعها تحرزاً في عجلته المركونة داخل باحة المنزل.