اتفاق بين العراق وأرامكو لتطوير حقل عكاز

وقعت العراق اتفاقا مع المملكة العربية السعودية على قيام شركة ارامكو السعودية بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار .



جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي.



وأكد ان الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول الى طاقة انتاجية تصل الى (400 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم .



وأبان وزير النفط أنه تم الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد احد اهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة .