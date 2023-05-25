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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين العراق وأرامكو لتطوير حقل عكاز

صدى البلد

وقعت العراق اتفاقا مع المملكة العربية السعودية على قيام شركة ارامكو السعودية بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار .


جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي. 


وأكد ان الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول الى طاقة انتاجية تصل الى (400 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم .


وأبان  وزير النفط أنه تم  الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد احد اهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة .

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