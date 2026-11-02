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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور مدير مكافحة الإدمان.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح «بيت التطوع»

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عمرو عثمان، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

والتعاطي، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، «بيت التطوع» التابع للصندوق بجامعة المنصورة.

وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بالصندوق، والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري، المشرف العام على بيت التطوع ومؤسسه بالجامعة، والدكتور بلال شعبان، المشرف على البرامج الوقائية للصندوق بمحافظة الدقهلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتطوعين بالجامعة.

ويأتي الافتتاح الرسمي لبيت التطوع، الذي بدأ تشغيله التجريبي بالجامعة عام 2025، في إطار التعاون بين جامعة المنصورة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتعزيز جهود الوقاية من تعاطي المواد المخدرة وتوسيع نطاق الأنشطة التوعوية داخل الحرم الجامعي.

ويستهدف البيت استقطاب الشباب الجامعي وتأهيلهم للمشاركة في العمل التطوعي والأنشطة الوقائية، وتنمية قدراتهم على نشر الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها. 

وشهد البيت انضمام 100 طالب من الجامعة إلى منظومة العمل التطوعي.

واستمع الدكتور شريف خاطر ، إلى شرح حول أهداف بيت التطوع ودوره في تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية، وآليات استقبال الطلاب المتطوعين وتأهيلهم للمشاركة في نشر الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة.

وتفقد رئيس الجامعة بيت التطوع، وشاهد جانبًا من تجربة التوعية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، من خلال مبادرة «شوفها قبل ما تجربها»، التي تحاكي أضرار تعاطي المواد المخدرة بصورة واقعية.

كما تحاور مع الطلاب المتطوعين حول دورهم في تنفيذ الأنشطة التوعوية، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في نقل رسائل الوقاية إلى زملائهم.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الافتتاح الرسمي لبيت التطوع يمثل إضافة مهمة لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لدعم البرامج التي تستهدف حماية الشباب وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وترسيخ قيم المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في المبادرات المجتمعية والتطوعية

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن «بيت التطوع» بجامعة المنصورة، يأتي ضمن النماذج التي ينفذها الصندوق داخل الجامعات المصرية، بهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على نشر رسائل التوعية المبنية على أسس علمية، والمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة الوقائية داخل الجامعة والمجتمع.

وأكد أن التعاون مع جامعة المنصورة يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الشباب وتعزيز جهود الوقاية والتوعية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية

و أكد الدكتور طارق غلوش أهمية التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في دعم جهود التوعية والوقاية داخل الجامعة

وأضاف أن الجامعة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في بناء وعي الشباب وتعزيز دورهم في التعامل مع القضايا المجتمعية، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في جهود التنمية.

وأوضحت الدكتورة سحر الدكروري أن بيت التطوع يمثل مساحة تفاعلية لاستقبال الطلاب الراغبين في العمل التطوعي، وتعريفهم بأهداف الصندوق وبرامجه الوقائية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الأنشطة التي تستهدف نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.

ويأتي الافتتاح الرسمي لبيت التطوع بجامعة المنصورة امتدادًا للجهود التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الجامعة والجهات المعنية، حيث شهدت أنشطة الصندوق خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 26 أكتوبر 2026 تنفيذ 1062 نشاطًا، استفاد منها 472,742 شخصًا، بما يعكس اتساع نطاق جهود التوعية والوقاية بمختلف أنحاء المحافظة.

وشهد بيت التطوع بجامعة المنصورة، خلال الفترة السابقة، تنفيذ 344 نشاطًا ميدانيًا و26 ندوة، استفاد منها 211,155 طالبًا، إلى جانب التوسع في الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية والمساجد والميادين العامة والقرى المستهدفة بالمبادرات الرئاسية، بما يسهم في وصول الرسائل الوقائية إلى فئات متنوعة من الشباب والطلاب والأسر.

كما تشمل أنشطة البيت تنظيم الندوات وورش العمل والأنشطة التفاعلية والمسابقات الثقافية والفنية، وتنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب، إلى جانب التعريف بخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي «16023»، الذي يقدم خدمات الاستشارات والدعم والعلاج مجانًا وفي سرية تامة.

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الدقهلية المنصوره جامعة بيت التطوع

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