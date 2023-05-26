السعودية تدرس إنشاء مدينة صناعية في العراق

قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، وجود محادثات بخصوص إنشاء منطقة صناعية في العراق مخصصة للمصنعين السعوديين.

وأضاف الخريف بحسب وسائل إعلام سعودية أن المدينة الصناعية قد تكون داخل العراق أو في المنطقة الحدودية مع السعودية.

وأكد الخريف على وجود مبادرات جديدة مع الجانب العراقي تتعلق بقطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار إلى توقيع 3 اتفاقيات مع 3 بنوك لتمويل الصادرات والواردات مع العراق.

"نعمل مع العراق على مبادرات تتعلق بقطاعي الصناعة والتعدين، فالفرص متاحة للتوسع في العراق في قطاعي الصناعة والتعدين، كما نعمل على زيادة حجم التجارة بين المملكة والعراق"، بحسب الخريف.

ولفت وزير الصناعة السعودي إلى أنه يتم العمل مع العراق للاستفادة من الثروات الطبيعية مثل الفوسفات والألومنيوم، والقدرات الصناعية في المملكة قادرة على خدمة السوق العراقية.

وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين قال الخريف "حجم التجارة مع العراق يتجاوز 5 مليارات ريال منها 3.9 مليار ريال للمملكة، والمجال مفتوح لاستيراد وتصدير المنتجات الخام مع الجانب العراقي".