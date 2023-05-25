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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن محاربة التدخين في المملكة

التدخين
التدخين

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن تأسيس شركة "بدائل"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 31 مايو.

 

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وتهدف الشركة إلى تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات مبتكرة للحد من انتشار التدخين، عبر تقديم بدائل خالية من التبغ وأقل ضرراً، تسهم في مساعدة المدخنين لعيش حياة أكثر صحة، ورفع مستوى جودة الحياة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف الشركة للحد من الأثر السلبي للتدخين على المجتمع المحلي، حيث ستُسهم منتجات الشركة في مساعدة ما يقارب مليون شخص في المملكة من الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032، بما يمثل قرابة 25% من إجمالي المدخنين محلياً، وتوفير أكثر من 6 مليارات ريال سنوياً من نفقات الرعاية الصحية بحلول عام 2032.


وستحقق الشركة مستهدفات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المرتبطة بالتوطين من خلال دعم تصنيع المنتجات محلياً، وتوفير المواد الخام، ونقل المعرفة، إضافة إلى تطوير الملكية الفكرية.

وتعتزم الشركة توفير منتجات نيكوتين خالية من التبغ في جميع أنحاء المملكة بنهاية عام 2023، ومن ثم توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية على المدى الطويل.

وسيتم تصنيع المنتجات محلياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، واتباع أفضل الممارسات عالمياً، وسيمكن ذلك الشركة من توفير فرص اقتصادية جديدة، واستحداث فرص عمل، والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والشركاء الدوليين.

وتتمثل رؤية الشركة في الحد من انتشار التدخين، والإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق لرفع مستوى جودة الحياة، ضمن جهود المملكة لتنويع الاقتصاد، وتوطين التصنيع، ودفع عجلة التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى استحداث فرص العمل.

ومنذ عام 2017، أسّس صندوق الاستثمارات العامة 77 شركة محلية، وأسهم في استحداث أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

السعودية الصحة العالمية تعاطي التبغ تأسيس شركة رؤية المملكة 2030 صندوق الاستثمارات العامة

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