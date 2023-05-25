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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من السفارة السعودية في الفلبين لرعاياها

ارشيفي
ارشيفي

وجهت السفارة السعودية في الفلبين، نداءا عاجلا الي مواطنيها الموجودين في الفلبين ، حيث شددت علي ضرورة  أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن العاصفة الاستوائية «إعصار ماوار Mawar».


وذكرت  السفارة بحسب صحيفة عكاظ؛ إن العاصفة من المحتمل أن تصل الفلبين مساء اليوم أو صباح السبت.

كما دعت إلى ضرورة  التواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين الطوارئ (00639188073636)، و(00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو البريد الإلكتروني [email protected]

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