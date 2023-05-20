بيان عاجل لـ السعودية بعد اقتحام سفارة قطر في السودان

أدانت السعودية اليوم السبت، اقتحام وتخريب سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وطالبت كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حلٍ عادل وشامل للأزمة في السودان.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أدانت في وقت سابق، بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

وذكرت الخارجية في بيانها “قبيل اقتحام السفارة تم إجلاء طاقم السفارة سابقا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء” بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وطالبت الخارجية، بضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.