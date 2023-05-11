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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من وزير الخارجية الإيراني بشأن فتح سفارة بلاده في السعودية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية عينت سفير جديد لها في طهران، لافتا إلى أن إيران ستقوم بخطوة مماثلة قريبا، وفقا لموقع RT.

وأضاف عبد اللهيان في تصرييحات له عقب الاجتماع الرباعي "إيران وسوريا وتركيا وروسيا" في موسكو، أن المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى طهران ونحن أيضا سنقوم بخطوة مماثلة قريبا.

وأشار وزير الخارجية إيراني، إلى أن العمل مازال جارياً لإعادة فتح السفارات في البلدين.

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاء ذلك عقب إعلان الصين نجاح الواسطة بين إيران والسعودية في إعادة العلاقات بين البلدين.

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