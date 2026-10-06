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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| مبادرتين لخفض أسعار السلع الغذائية وافتتاح عدد من المشروعات بمركز بلاط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليو  كان من اهمها:

خلال جولتها بمركز بلاط..
محافظ الوادي الجديد تتابع تدشين مبادرتين لخفض أسعار السلع الغذائية وتؤكد دعم المبادرات الجادة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط، تدشين مبادرتين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة، وفي إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عمار منصور رئيس مركز بلاط، والأستاذ مسعد علي مدير إدارة تموين المركز.

واطلعت المحافظ على المعروض من السلع وآليات طرحها للمواطنين، حيث تتضمن المبادرة حقيبة غذائية تشمل عبوات من السكر والزيت والأرز وأصناف أخرى متنوعة  بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الخارجي، مشيدةً بالمبادرات التي تسهم في دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وموجهةً بتيسير الإجراءات أمام المبادرات الجادة التي تلتزم بالأسعار المعلنة وجودة وسلامة المنتجات، مؤكدةً أهمية توسيع نطاق التغطية وتنوع منافذها بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المركز.

بتكلفة 14 مليون جنيه..
محافظ الوادي الجديد تفتتح مبنى هندسة كهرباء بلاط الجديد لدعم كفاءة الشبكة ومواكبة التوسعات التنموية.

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مبنى هندسة كهرباء بلاط الجديد، وذلك في إطار دعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عمار منصو رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

واستعرضت المحافظ مكونات المبنى المقام على مساحة 400م² والمكون من طابقين ، بإجمالي تكلفة بلغت 14 مليون جنيه ، حيث يضم الدور الأرضي موزعًا كهربائيًا بجهد 11 ك.ف، يشتمل على 4 خلايا دخول من محطة محولات بلاط، و8 خلايا خروج جهد 11 ك.ف، بينما يضم الدور العلوي المقر الإداري لهندسة الكهرباء ومركز خدمة المواطنين.

وفي إطار دعم التوسعات التنموية، اطلعت المحافظ على منظومة التغذية المخططة لموزع بقدرة 50 ميجا ف.أ من محطة محولات بلاط، مع استهداف إضافة موزع جهد 22 ك.ف مستقبلًا لتعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية ويواكب خطط التنمية والتوسع  واحتياجات مشروعات الفوسفات والمناطق الصناعية الاستثمارية بالمركز.

بتكلفة 5.6 مليون جنيه 
محافظ الوادي الجديد تفتتح مقر إدارة أوقاف بلاط وأعمال تطوير المسجد الشرقي

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط اليوم، أعمال تطوير وصيانة المسجد الشرقي بمدينة بلاط ومقر إدارة أوقاف المركز ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عمار منصور رئيس المركز، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، والمهندس ناصر حنفي مدير الإدارة الهندسية بقطاع الأوقاف بالمحافظة.

واستعرضت المحافظ أعمال التطوير المنفذة بالمسجد ضمن الخطة السنوية لصيانة وتطوير المساجد والتي شملت صيانة دورات المياه وأعمال الرخام بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 مصلٍ بصحن المسجد ومصلى السيدات بتكلفة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى مقر إدارة الأوقاف بتكلفة إجمالية تقدر ب5 مليون جنيه، موجهةً بحسن استثمار إمكاناته في دعم كفاءة الأداء الإداري والدعوي، وانتظام أداء مهام القطاع وخدمة أهالي المركز.

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