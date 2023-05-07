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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة متعددة الجبهات.. الكشف عن خطة الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران

الكشف عن خطة الجيش
الكشف عن خطة الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للمواجهة مع إيران في عدة جبهات، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين بقيادة رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، قد ناقشوا خطة جيش الاحتلال متعددة السنوات للسنوات الخمس المقبلة.

وقال الموقع أن هاليفي، أكد خلال المناقشة على الاستعداد المتزايد للمواجهة ضد إيران، والتحضير لمعركة متعددة الجبهات، وتعزيز العلاقة بين الجيش والمجتمع وبين منظمة القيادة والسيطرة.

كما شدد هاليفي خلال المناقشة على زيادة الاستعداد للمواجهة ضد إيران، من خلال تجميع القدرات وتحسين المهارات الموجودة على عدة مستويات في الهجوم والدفاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفقا لما ذكره "واللا".

وبحسب كبار ضباط القوات الجوية الإسرائيلية ، فإن مستوى التأهب للهجوم اليوم "جيد" ، ويلزم عام من التدريب المكثف للوصول إلى "مستوى ممتاز" بحسب تعريفهم.

وقال الموقع العبرية إن من القضايا الأخرى التي كانت محور النقاش، هي تعزيز قدرة جيش الاحتلال  الإسرائيلي على القتال في عدة ساحات في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه قد تم تعريف هذه المسألة على أنها حساسة وتتطلب خططًا دقيقة.

وأوضح الموقع العبري أن هاليفي قد أصدر تعليمات للقوات الجوية لتطوير القدرات للعمل في وقت واحد في عدة ساحات وبطريقة متغيرة وبما يتوافق مع التهديدات والتحديات على الأرض.

وأكد هاليفي أن جدول تدريب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجو والبحر والبر ، سيزداد في السنوات القادمة، لافتا إلى أنه بحلول نهاية هذا العام سيكون من الضروري زيادة استيعاب الأنظمة الجديدة، بجانب دمج القدرات السيبرانية المتقدمة في كل نظام.

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