عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

سوريا وإيران
سوريا وإيران

رحبت إيران اليوم الاثنين، بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مهنئة حكومة وشعب دمشق على هذا النجاح.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار وإرساء السلام الشامل، كما أنه يوفر الأرضية لتقليل التدخلات الأجنبية الهادفة للربح في القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن إيران ترحب بهذا النهج.

وعقد مجلس الجامعة العربية أمس الأحد، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة تم خلاله الاتفاق على عودة سوريا إلى الجامعة، بعد غياب استمر نحو 12 عامًا.

وأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

ايران سوريا جامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربية اجتماع الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

نتنياهو وبن جفير.. خلافات تنذر بسقوط الحكومة الإسرائيلية

روسيا تستعد لاحتفالات ضخمة في عيد النصر

مدبولى للبنك الدولي: الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ