نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

رحبت إيران اليوم الاثنين، بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مهنئة حكومة وشعب دمشق على هذا النجاح.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار وإرساء السلام الشامل، كما أنه يوفر الأرضية لتقليل التدخلات الأجنبية الهادفة للربح في القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن إيران ترحب بهذا النهج.

وعقد مجلس الجامعة العربية أمس الأحد، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة تم خلاله الاتفاق على عودة سوريا إلى الجامعة، بعد غياب استمر نحو 12 عامًا.

وأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.