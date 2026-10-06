تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو خلال أكتوبر بضغط من مخاوف النمو

أظهر مسح لمعهد "سينتكس" الألماني (Sentix)، المتخصص في الأبحاث الاقتصادية وتحليل سلوك المستثمرين، تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر، ليقطع مسار الارتفاع المستمر ويخالف توقعات المحللين، بضغط من تزايد القلق بشأن آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وانخفض مسار المعنويات إلى 2.7 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ5.1 نقطة في سبتمبر، ليأتي دون توقعات المحللين التي رجحت استقراره عند 5.0 نقاط.. وقاد هذا التراجع بعد هبوطها بمقدار 5.0 نقاط لتسجل 8.8 نقطة (نزولاً من 13.8 نقطة في الشهر السابق)، واستقر عند -3.3 نقطة ما يعكس تباطؤ زخم النمو مع استقرار الأوضاع الراهنة دون تدهور جديد.

وشهد الاقتصاد الألماني، الأكبر في المنطقة، تراجعاً في مؤشره العام إلى -3.6 نقطة (مقارنة بـ-2.8 نقطة)، وانخفاضاً في مؤشر التوقعات إلى 8.0 نقاط.

وفي المقابل، واصل مؤشر تقييم الوضع الحالي تحسنه للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى -14.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

يُذكر أن مسح "سينتكس" أُجري في الفترة ما بين 1 و3 أكتوبر الجاري، وشمل استطلاع آراء 1030 مستثمراً، من بينهم 218 مستثمراً مؤسسياً.