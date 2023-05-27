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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكيس شطة.. حبس شخصين سرقا مركبة توك توك بالإكراه بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مركبة توك توك من سائقها بالإكراه بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما ( سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة) ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته إستوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىء بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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