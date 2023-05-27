عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الميراث.. حبس شخص أطلق الرصاص على قريبه بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق الرصاص على أحد أقاربه بسبب الخلافات على الميراث.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أطلق شخص الرصاص على أحد أقاربه بسبب الخلافات على الميراث حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة والسلاح غير المرخص، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص "مصاب بخرطوش بالوجه" ، وأخر وبحوزته فرد محلى، مقيمان بدائرة القسم، أمكن ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب وجود خلافات عائلية حول الميراث، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسلاح النارى المضبوط بحوزته والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وإحداث إصابته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوان حبس شخص إطلاق الرصاص الرصاص الميراث مشاجرة خلافات عائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

بلاغ آخر.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته

ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم للحشيش والهيروين بالقاهرة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات

قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن مرتضى منصور

41 كيلو حشيش.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

حبس شخصين سرقا شابا بالإكراه بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

كولر معلم.. بركات : الأهلي أفضل نادي في مصر لهذا السبب

يحيي علاق: الشاعر يستنبط من الواقع ولسان حال الشارع والبيئة

صحة حديث «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر».. علي جمعة يوضح

تسريب مواصفات Nothing phone من الجيل التالي

أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة تزامنا مع هذه المناسبة .. صور

تعليم المنيا: بدء أعمال التصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ