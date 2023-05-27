عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكسر الباب.. حبس شخص تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص الشرابية سرقة السرقة من داخل المساكن القاهرة امن القاهرة غسالة ثلاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

كولر معلم.. بركات : الأهلي أفضل نادي في مصر لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بلاغ آخر.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته

ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم للحشيش والهيروين بالقاهرة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات

قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن مرتضى منصور

41 كيلو حشيش.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

حبس شخصين سرقا شابا بالإكراه بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

أفلام سينما تعرض حاليا.. شوجر دادي فى الصدارة ويوم 13 ورهبة يلاحقونه

حكم الإكثار من ذكر الله بأعداد.. وهل يستغفر النبي للمسلمين بعد رحيله؟

خبيرة تفصح عن رياضة غير متوقعة سر رشاقة أميرة ويلز.. ما القصة؟

علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي قوية.. وزيرة الهجرة توجه رسائل هامة وتكشف تفاصيل اللقاء مع السفير الألماني

جمال الكشكي: ملف التعليم يلقي اهتماما كبيرا بجلسات الحوار الوطني

تسويقه مهم.. محمد بركات يفجر مفاجأة بشأن قرار رحيل نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ