بكسر الباب.. حبس شخص تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.