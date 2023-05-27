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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالتسلق وكسر الخزينة.. حبس شخص سرق أموال ومشغولات ذهبية من شقة بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية" ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية" ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، حيث تم ضبطه وبحوزته أجنه حديدية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة" ، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها .

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